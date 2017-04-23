上海迪士尼將周年 遊客上看千萬人次

上海迪士尼將滿周年，遊客估計可達千萬人次。圖為2016年6月16日開園情景。（資料照）

東方網報導，上海市旅遊局局長楊勁松在「2017上海民生訪談」時表示，截至今年3月，上海迪士尼的遊客接待量已經達到850萬人次，預計到今年6月16日開園一周年時，將達到1000萬人次的遊客接待量。

楊勁松說，迪士尼正式開園至今將近一年，對上海旅遊的推動和溢出都起到了非常好的效果，進一步提升了上海旅遊的國際知名度。迪士尼的入駐也有集聚效應和相互的輻射帶動效應，開園到現在，東方明珠、野生動物園等一些關聯景點的客流不跌反升。

(旺報)