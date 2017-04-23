陸企：服裝是全球第二大污染行業

新浪財經報導，女神派創始人徐百姿在「2017中國綠公司年會」上表示，中國一年有超過2600萬噸的服裝被丟棄，卻沒有完善的服裝回收體系，這些被丟棄的服裝，大部分是人造纖維，不會被自然降解。

徐百姿表示，90%以上的女性現在每個月都在快時尚購買服裝，給我們留下了什麼樣的足跡？國際上有一個比較知名的環境保護組織的發言人曾說過，整個服裝產業鏈是一個在能源行業之後，在全球範圍內造成第二大污染的行業。

(旺報)