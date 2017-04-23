富士產經無緣逆轉勝 盧曉晴收T18

盧曉晴富士產經公開賽並列第18。(美聯社資料照)

前兩輪落後桿3的盧曉晴，今天(23日)在日巡富士產經公開賽最後1輪只揮出73桿(+1)，無緣逆轉勝，最終以總桿211桿(-5)獲得並列第18。

盧曉晴今天第1洞就抓下小鳥，一度將落後差距縮小至2桿，可惜沒能乘勝追擊，第4、5洞抓下柏忌，前9洞揮出37桿，後9洞再交出2鳥2柏忌36桿，沒能連續2場贏得逆轉勝。

另一位晉級的台灣女將劉依貞，決賽輪與盧曉晴同樣揮出73桿，以215桿(-1)獲得並列第37。日本女將吉田弓美子，以領先3桿的204桿(-12)封后。

(中時電子報)