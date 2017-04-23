瞞公司下海援交 港玉女慘遭踢出大熱劇
26歲香港女星蔣家旻5年前在人氣港劇《愛•回家》飾演「馬子妮」走紅，乖乖女形象深植人心，原本演得好好的，某天劇中角色突然被「安排出國」，直到接近結局時才得以重新回歸，原因至今仍令人好奇。
原來蔣家旻慘遭踢出劇組之因，與她後來演出的一部電影《第一次不是你》有關。她在片中為籌母親換腎錢，不惜下海援交，有大量床戲演出，只是她在接演前，卻沒先告知經紀公司TVB有激情演出，僅交代是部愛情片，加上工作態度不佳，讓TVB一怒之下冷凍她半年，連《愛•回家》也不用演了，演藝事業大受打擊。
不過蔣家旻也由於在《愛•回家》國民妹妹形象太過深刻，即使憑著《第一次不是你》入圍香港金像獎最佳新演員，她依舊沒有繼續走性感路線，多半還是接演乖乖女角色。
(中時電子報)
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