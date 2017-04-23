范冰冰趙薇暢聊笑開 《還珠》回憶全回來！

范冰冰、趙薇出席中國電影導演協會年度盛典，雙姝在台下聊開燦笑。（圖／取材自趙薇工作室、范冰冰工作室微博）

第8屆中國電影導演協會年度盛典昨(22日)晚順利落幕，典禮集結趙薇、馮小剛、范冰冰的影星，會場眾星雲集，經歷婚變後的白百何也首現身，典禮話題十足，而范冰冰與趙薇在台下打開話匣子，兩人笑開模樣，讓不少人瞬間勾回雙姝在《還珠格格》的美好回憶。

范冰冰以《我不是潘金蓮》的「李雪蓮」奪下典禮最佳女演員獎，而趙薇則是擔任與葛優一起擔任頒獎人，把年度導演獎頒給《羅曼蒂克消亡史》導演程耳。而范冰冰與趙薇在台下觀禮時，雙姝被拍到不時竊竊私語，兩人親密貼耳、聊開大笑，重現當年《還珠格格》中的小燕子和金鎖。

儘管不知道范冰冰和趙薇聊天話題，不過雙姝笑開懷模樣，也見證彼此的好交情，「范冰冰趙薇熱聊」甚至還登上微博熱搜榜，引發網友一片熱議。

(中時電子報)