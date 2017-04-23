中市警因公受傷 林佳龍到院關心

台中市警察局第六分局23日清晨追捕聚眾鬥毆案時，兩輛警車失控側撞，造成4名員警輕重傷。（陳世宗翻攝）

台中市警局第六分局警員今日凌晨執勤時，在福星、烈美街口發生側撞事故，造成4名員警受輕重傷，2名輕傷警員已返家休養，李孟昜轉加護病房觀察，簡銘韋正進行腦部減壓開顱與頸椎固定手術，全力搶救中。市長林佳龍獲悉後第一時間欲前往關心，考量員警情形及院方建議，以不影響醫療搶救為優先，後續再前往探視。

警察局表示，第六分局勤務中心接獲110報案，有青少年聚集狀況，可能衍生青少年鬥毆情形，立即調度線上警力前往現場，西屯所警員蔡宗澤駕駛巡邏車搭載警員羅健智，到場時聚集車輛四散離去，約凌晨4時半時巡邏員警在福星路上發現數部疑似聚集的汽機車，鳴警笛開警示燈欲執行攔查，與市政所警員李孟昜駕駛、搭載警員簡銘韋的巡邏車，在福星、烈美街口發生側撞事故，造成4名員警分別受輕重傷送醫。

西屯所警員蔡宗澤、羅健智受到輕傷，於中港澄清醫院接受治療，目前均已出院返家休養；市政所警員李孟昜創傷性蜘蛛網膜下出血，轉入加護病房觀察，簡銘韋經急救恢復呼吸、心跳，於榮總接受腦部減壓開顱與頸椎固定手術，全力搶救中。

市長林佳龍第一時間獲悉消息，欲前往醫院探視，但在院方及警察局長陳嘉昌建議下，以不影響醫療搶救為優先，後續再前往探視。陳嘉昌與督察長已至榮總及澄清醫院關懷同仁傷勢，也請醫院給予最好的照護，並叮嚀所有第一線執勤的辛苦同仁，警察工作的危險性在於無法預測，在執勤中絕對要以「安全第一」為優先考慮，希望大家一同集氣，為受傷員警祈福早日康復。

(中時)