恫嚇北韓 日遣艦加入卡爾文森號航母演習

美國核動力航母卡爾文森號。（圖/美國海軍）

隨著美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN-70）北上，日本防衛省近日宣布，已派遣五月雨（JS Samidare）和足柄（JS Ashigara）兩艘大型護衛艦，前往朝鮮半島周邊的西太平洋海域，加入與美軍的聯合演習。隨著北韓建軍節（4/25）日漸接近，美日兩國此時舉行演習，無非就是給一個警告，要北韓切莫輕舉妄動。

據新加坡海峽時報（Strait Times）報導，繼北韓太陽節閱兵和試射飛彈後，美國總統川普（Donald Trump）下令卡爾文森號核動力航母前往朝鮮半島海域巡弋，隨時監控北韓的一舉一動。同時，日本海上自衛隊（JMSDF）也宣布，派遣駐守於吳市的五月雨號和駐守在佐世保港的足柄號兩艘護衛艦，前往西太平洋海域加入兩國的聯合演習。至少演習時間和區域，日方全程保密到家，對於媒體質問是擴及東海海域時，三緘其口始終不願表態，就怕焦點因此遭到轉移。

日本海上自衛隊旗下現役的五月雨護衛艦。（圖/美國海軍）

日本現役兩艘搭載神盾系統的愛宕級護衛艦之一：足柄號。（圖/美國海軍）

本次派出的兩艘護衛艦，五月雨號屬於日本第三代海上自衛隊護衛艦，2000年正式下水服役，屬於柴油動力，最大搭載量為165名官兵，備有多款反艦飛彈和雷達系統，目前停泊駐守於吳市；另一艘足柄號，則是屬於最新的愛宕級護衛艦系列，搭載神盾戰鬥系統（Aegis combat system），以戰前帝國海軍的重巡洋艦足柄號命名。標準排水量為7,750公噸，最大搭載量為300名官兵，造價將近1,400億日圓（約389.3億台幣），目前駐守於九州佐世保港。

USS Carl Vinson to Spend 30 Extra Days on Deployment to Korea

幾乎每一回試射中長程或短程導彈，北韓都選擇朝向日本海海域發射，這讓日本官方非常憂慮，甚至在今年太陽節大規模閱兵前，就已召集外務省等機關，著手研擬72小時全面撤僑行動。而面對北韓未知的威脅，多位執政的自民黨國會議員要求首相安倍晉三（Shinzo Abe），盡快取得導彈等攻擊武器，以嚴防北韓隨時可能的下一步攻擊。

(中時電子報)