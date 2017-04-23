戴奧辛雞蛋風暴延燒！再擴大抽驗王功6家蛋場

彰化縣政府農業處、環保局及衛生局組成聯合稽查小組，今天上午會同中央前往王功雞蛋盤商另6家上游蛋雞場。（吳敏菁翻攝）

聯合稽查小組前往6家上游蛋雞場，進行雞蛋、飼料抽驗、環境採樣及產品流向調查。（吳敏菁翻攝）

衛生局表示，目前已稽查之5家蛋雞場，都是籠式飼養。（吳敏菁翻攝）

蛋農很無奈，到底哪個環節出問題了？他們也很想知道。（吳敏菁攝）

今天上午採樣的蛋雞場，生產規模和前3家差不多。（吳敏菁攝）

供應蛋雞的飼料也進行採樣。（吳敏菁攝）

戴奧辛雞蛋風暴延燒，衛福部食藥署再查出除了駿億、鴻彰和財源3家蛋場疑似生產戴奧辛雞蛋，供貨給王功蛋場尚有另外6家上游蛋雞場，今天再度啟動採樣、稽查。

彰化縣政府農業處、環保局及衛生局組成聯合稽查小組，今天上午會同中央前往王功雞蛋盤商另6家上游蛋雞場，進行雞蛋、飼料抽驗、環境採樣及產品流向調查，進行預防性的準備工作，以備後續釐清可能的汙染源。

衛生局表示，目前已稽查之5家蛋雞場，都是籠式飼養，和前3家類似。雞蛋產量也相近，都是每日1至3萬顆的規模，下午持續採樣中。

今天食藥署長吳秀梅已經出面，表示預防性下架是依法應做的事。食藥署也強調散蛋都有做到溯源。

事情演變，消費者不解的是，若有溯源就應該徹底，不是應該一開始就掌握這9家，然後迅速採樣這9家，看哪家中標？再公告，並找原因，比較好嗎？

蛋農很無奈，到底哪個環節出問題了？他們也很想知道，現在已經有9家蛋雞場都成了可疑分子，未來風暴不知會不會繼續擴大。

(中時)