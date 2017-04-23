魚池桐花初綻 五城客庄文化燦爛
客委會、南投縣政府文化局與縣內客家相關鄉鎮合辦「2017客家桐花祭‧南投桐讚」系列活動上週開鑼，魚池鄉以「桐舞翩翩‧星空響樂」為主軸，21日在五城村先以星空音樂會揭序幕，今天於該村客家文化公園正式登場，伴隨著初綻的桐花，滿場熱鬧。
南投縣桐花祭今年主打客庄遊程，以「客遊水沙連（水沙連即日月潭及周邊地區的古稱）」為共同主題，另由埔里與國姓、南投與名間、水里與信義，以及魚池鄉、鹿谷鄉分別依據茭白筍、水鹿、茗茶、竹林及竹筍等在地特產或景觀，推出套裝旅遊行程。
今天系列活動之「桐舞翩翩‧星空響樂」，由文化局及魚池鄉公所合辦，全縣各鄉鎮近千客家鄉親共襄盛舉！上午9點30分起祭天、行三獻祭儀，另邀請當地及南投市客家協會等團體演出客家傳統歌舞，並推廣展售日月潭精品咖啡、日月潭紅茶、魚池香菇及客家料理，很受歡迎。
魚池鄉長陳錦倫說，五城村生態絕佳、鄉親保育落實，客家文化丰采迷人，今年桐花季強調客庄文化體驗，鄉公所另規畫「客庄森呼吸一日遊」，與林試所蓮華池研究中心合作，推動步道健行與導覽；此刻桐花已經有部分綻開，下週可見「四月雪」，歡迎遊客來趟魚池鄉客庄森林浴之旅。
文化局長林榮森指出，南投縣客家鄉親人數雖非全台最多，但卻最具多元特色；本地客家人多屬二度移民，長輩來台時先落腳新竹、苗栗或其他縣市，過一、二代後再遷居過來，融合不同體系的客家文化風俗，益顯多元燦爛。
(中時)
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