植樹計畫不再計大灌木 林佳龍要求公開資訊
台中市推動8年100萬棵植樹計畫，過去依市府景觀委員會建議將大灌木納入計算，且出現種植間距過密現象！市長林佳龍已要求徹底檢討，懲處失職人員，未來只能計入喬木數量，排除灌木，並持續登記列冊追蹤，向社會大眾公開資訊；扣除不符標準的樹木後，目前已種植30萬4,696棵樹木，尚符合進度，未來將更謹慎種好每一棵樹木。
建設局表示，8年100萬棵植樹計畫自104年啟動，原考量灌木容易產生植樹間距不足的爭議，只計喬木種植數量，不計入灌木；後經市府景觀委員會多次建議，植樹須採用不同生態保育功能的植栽，較符合生態多樣性，去年才將大灌木納入計算，但其它中小灌木一律不列入。
市府所種植的大灌木均屬多年生植物，兼具環境保育功能，但大灌木列入計算後，卻出現種植間距過密的問題；建設局去年8月檢討種植密度，並規範大灌木植樹間距須達50公分以上。
建設局說明，原統計已種植19萬9,823棵喬木、27萬5,032棵大灌木，經逐筆現場量測，其中154處、共17萬159棵大灌木間距不到50公分，因不符標準予以扣除，修正為10萬4,873棵大灌木，共計種植30萬4,696棵樹木。
建設局長黃玉霖說，感謝外界幫助市府發現問題，提供解決問題的機會，市府內部已排定週一召開檢討會議，提出懲處建議；為避免再次出現爭議，未來將依市長指示不再計入大灌木，只計入喬木。
針對媒體報導市府每年編列3億元植樹，建設局對此嚴正澄清！建設局指出，去年編列5,400萬元投入8年100萬棵植樹計畫，今年再編3,000萬元，兩年合計8,400萬元；其餘則是例行性的補植或既有專案工程計畫，並非針對8年100萬棵植樹計畫特別編列。
建設局強調，補植樹木單價均參考公共工程植栽單價核實編列，並無浮編，小灌木苗木種植經費依據工程會預算，每株編列約20至30元，而喬木小苗則是每株500元含3年維護管理保活契約規範。
(中時)
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