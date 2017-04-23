學測74級分「小西瓜」 傳棄醫科登陸上大學
曾在張小燕主持《百萬小學堂》擔任固定班底的「小西瓜」廖書嫺，在今年學測取得74級分的好成績（滿分為75級分）。原本想申請醫科，考慮當中醫師的她，傳出向大陸寧波諾丁漢大學申請就讀，近日更與母親一起赴該校參觀。
小西瓜在學測取得好成績，之後靠著繁星入學管道，如願錄取長庚中醫系，然而據今日出版的《寧波日報》報導，寧波諾丁漢大學今年共有17名學測頂標生申請就讀，其中一位就是在學測拿下74級分的小西瓜，還在這2天該校開放日與母親一起至校園參觀。
至於申請就讀該校材料成型及控制工程系的原因，小西瓜表示：「現在大陸經濟發展迅速，就業環境好，大陸學校是我的首選。」不過稍早小西瓜向媒體否認，表示不會去大陸，應該會就讀長庚。
(中時電子報)
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