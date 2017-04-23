法首輪總統投票今登場 結果將成全球政治風向球

加拿大法籍人士4月23日在蒙特婁排隊投票。(美聯社)

法國今舉辦首輪總統大選，約4,700萬選民將投下神聖的一票，這場選舉之所以成為世界各國注目的焦點，乃因獲選入第二輪的候選人不但可能代表法國政治風貌從左右兩黨之爭、轉為不同價值觀的爭鬥外，這場選舉也將驗證民粹主義是否仍在全球繼續延燒。

據法國媒體France24報導，這場選舉將從11名候選人中選出2人，參加在5月7日舉行的第二輪的選舉。目前呼聲最高的4位候選人中，有2位抱持著反對全球化的立場，他們的勝選可能使法國拖離歐盟，因此這場選舉對國際政治現狀和投資市場而言是個嚴峻的挑戰。而且在英國已在公投後決定脫離歐盟，美國也選提倡保護主義的富豪川普(Donald Trump)為美國總統的背景下，使得世界更加關注法國是否會跟進這股潮流。

路透社(Reuters)報導，目前首輪中呼聲最高的候選人是39歲中間派、前銀行家馬克宏(Emmanuel Macron)，他被視為最有可能打敗極右派候選人勒朋(Marine Le Pen)的人選。這兩人的出現被視為法國政治界的一大轉變，國際民調機構Ifop的Jerome Fourquet表示，馬克宏認為自己代表的是與保守主義對抗的進步主義，而勒朋則以愛國主義者之姿挑戰全球主義派。馬克宏希望能夠進一步強化歐元區，但勒朋則向支持者表示：「歐盟將死」，並表示上任後將回歸法郎幣制、對進口商品課稅並撤銷國際協議。

另外兩名呼聲也很高的候選人是最近數月因為醜聞民調支持度一度下滑的前任法國總理、保守派的費雍(Francois Fillon)，另一位則是現任歐洲議會議員的梅蘭雄(Jean-Luc Melenchon)。梅蘭雄也想要大幅改革歐盟，並且宣稱將舉辦公投決定法國是否也要仿照英國脫離歐盟。

德國財政部長蕭伯樂(Wolfgang Schaeuble)不諱言的表示，若勒朋和梅蘭雄進入第二輪的選舉，德國將無法樂見這個結果。

過去幾個月來法國政壇被醜聞籠罩，許多選民因此舉棋不定，目前傳出20-30%的選民可能不會投票，而另外30%預計會去投票的選民尚未決定投給誰。川普最近預言勒朋勝算有望攀升，因為上週5巴黎著名的香榭麗舍大道上發生極端份子攻擊警車的事件，造成1警死亡、2警重傷。在如此緊張情勢下，法國將動員超過5萬名警力和安檢單位，維持選舉秩序。

(中時電子報)