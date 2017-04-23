昆凌曬好久不見小周周 網友驚呼長好大！

昆凌和周杰倫育有1女，現又懷上第2胎。(圖／翻攝自周杰倫臉書)

小周周相較之前長大了不少。(圖／翻攝自昆凌微博)

昆凌和周杰倫結婚2年多，育有一女Hathaway（小周周），西洋情人節宣布懷上第2胎，現在家專心養胎，今(23日)她難得在微博曬女兒，好久不見的小周周長大了不少，模樣相當可愛。

NAB勇士與拓荒者系列賽第三戰今早開打，昆凌也緊盯賽事，想不到家中還有小小球迷，只見小周周穿上繡有自己英文名字的球衣，跟媽媽一起在電視機前觀賞，雖僅露出背影，但模樣依舊相當可愛，而網友也發現小周周似乎長大不少，紛紛驚呼「一轉眼，Hathaway已經這麼大了」、「背影簡直就是小杰倫」。

(中時電子報)