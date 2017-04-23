兄弟狂掃11安 斷桃猿主場連勝

張正偉單場3安猛打賞，助兄弟第6局逆轉比分。(本報資料照)

Lamigo桃猿昨擊敗中信兄弟後，寫下主場10連勝佳績，23日兩隊續於桃園球場交手，兄弟前5局還落後1分，不過6上趁著王溢正狀況不穩之際，單局進帳3分逆轉戰局，隨後桃猿雖試圖反撲，但伍鐸跟陳鴻文沒讓他們越雷池一步，終場兄弟5比4在雙重賽首戰勝出，阻斷桃猿主場連勝紀錄。

猿隊力拚延續主場連勝，1上由陽耀勳的安打領頭發動攻勢，3棒王柏融再補上適時安打，助猿隊先馳得點斬獲第1分。接著林泓育擊出內野安打後，伍鐸雖K掉陳俊秀，但卻沒躲過朱育賢這關，讓他一棒掃出右外野二壘安打，助猿隊再下兩成，取得3比0領先。

不過林樺慶首局安然下莊後，隨後卻屢在2出局後遇襲。2上連抓2出局後，連挨2支安打，讓兄弟攻占一三壘；接著張正偉把握機會敲適時安打，助兄弟追回1分。接著4上他又是連抓2出局，被張正偉揮出二壘安打上壘；隨後張志豪敲出中間方向滾地安打，張正偉從二壘直闖本壘，攻進兄弟第2分。

林樺慶投完5局後，桃猿換上「姐姐」王溢正接手；他一上場雖被潘萣翔點出內野安打後，但連續抓到2出局。然而林樺慶遇到「2出局魔咒」，王溢正也沒能倖免；他先被張正偉敲安丟掉1分，又對張志豪投出不死三振；接著兄弟靠周思齊的安打和猿隊右外野手陽耀勳的傳球失誤，趁亂再進帳2分。

遭逆轉的猿隊7下展開反攻，1出局後，詹智堯接替林承飛上場代打，揮出中右外野二壘安打；隨後伍鐸K掉劉時豪，卻躲不過梁家榮狙擊，被他打出右外野安打；右外野手陳子豪接球後試圖阻擋，卻傳了一個大暴傳，讓猿隊順利攻得第4分。不過伍鐸及時回穩，K掉陽耀勳解危。

隨後桃猿雖試圖追趕，但伍鐸躲過失分危機後，沒再讓桃猿越雷池一步。9下兄弟「小飛刀」陳鴻文上場後援，雖小遇亂流，不過最後仍成功守住勝果，送桃猿本季主場首敗。

(中時電子報)