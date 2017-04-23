國民黨主席選舉 嘉市議長蕭淑麗表態挺柱

針對國民黨下屆主席選舉，嘉義市議長蕭淑麗表態力挺洪秀柱。圖為21日參選人代表號次抽籤，洪秀柱（前）抽中籤王1號。（資料照）

洪秀柱競選辦公室23日發出新聞稿表示，國民黨主席洪秀柱今（23）日前往嘉義市參加國民黨主席選舉挺柱大會的造勢活動，現場旗海飄揚，近千位支持者將會場擠得水洩不通。嘉義市議長蕭淑麗致詞時表示，洪秀柱2016拋磚引玉投入選舉是有勇氣；換柱後仍海內外輔選是無私；面對民進黨的追殺自己去借款是擔當；就任一年半全國各大大小小選舉都大勝是智慧。「國民黨就是需要這種有勇氣、有擔當，既無私又有智慧的領導人，才能讓國民黨重新再起。」蕭議長更與現場支持群眾高喊「一柱擎天、一馬當天」，場面相當熱情。

蕭淑麗是嘉義蕭家班成員，蕭家班是國民黨在嘉義市最重要的派系。蕭淑麗曾任國大代表、嘉義市農會總幹事，洪秀柱2016年當選黨主席後，任命她為國民黨副秘書長。

(旺報)