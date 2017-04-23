國民黨選舉 洪秀柱質疑有陣營亂抄名冊

洪秀柱競選辦公室23日發出新聞稿表示，國民黨主席洪秀柱今23日前往嘉義市參加國民黨主席選舉挺柱大會的造勢活動。針對記者詢問有關黨主席選舉連署的問題時，洪表示，除了一人替多人連署的可能性以外，有的候選陣營拿著名冊隨便亂抄也是可能原因之一。

洪也認為，她的陣營之所以反應這麼大，是因為很多支持洪秀柱的連署，是個人附上回郵寄回來的，「一張連署信上可能只有一個名字，或加上家人兩三個連署；另外還有家訪員，一個一個名字，在黨員的客廳家中簽的。」

她說，光是這樣就結結實實的五萬多份，但最後卻被刪除到兩萬多份，這對認真連署的人來說，傷害真的很大。「但重點是，開的出這些票來嗎？到520就會知道真相了。」

(旺報)