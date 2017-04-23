傳「小西瓜」申請大陸高校 延平中學否認
曾參與錄製電視節目「百萬小學堂」的小學生小西瓜廖書嫻，今年在學測考出74級分好成績，目前繁星放榜順利錄取長庚中醫系。但23日的寧波日報報導，小西瓜有意前往浙江寧波的中外合作大學「寧波諾丁漢大學」就讀；不過，延平中學教務主任張漢鏞表示，據他了解，小西瓜沒有申請外國學校，她的意願仍是長庚中醫系。
自2010起，北京大學、清華大學、中國人民大學等大陸名校免試接收在台灣基本學力測試中成績達「頂標級」高中畢業生，也就是排名前25%的台灣學生，均有資格申請大陸高校。
寧波日報報導指出，寧波諾丁漢大學今年在台灣的招生相當火爆，有17位是「頂標生」 ，意即台灣排名前7.5%的學生，其中一位就是「小西瓜」，報導說小西瓜最近向寧波諾丁漢大學的「材料成型及控制工程專業」提交了申請，並在這兩天學校開放日，和母親一起參觀學校。
不過，據了解，小西瓜稍早否認此事，表示沒有要去寧波，會讀長庚。
(中時)
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