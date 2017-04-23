學童公共服務 挽袖下田拔蔥不怕髒

小朋友挽袖不怕髒，親自下田採收青蔥。（陳淑娥攝）

小朋友架式十足不輸農夫。（陳淑娥攝）

小朋友不怕髒下田採收青蔥，埋頭在水溝進行清洗。（陳淑娥攝）

大甲區德化國小40位小朋友「蔥」滿活力，不怕髒親自下田採收青蔥，洗淨後包裝樣樣自己來，一包包的文曲蔥令他們覺得有成就感，農會總幹事黃瑞祥肯定孩子們公共服務，也大讚大甲文曲蔥不輸宜蘭三星蔥。

在青年農民蘇協源的解說及示範下，四健會小朋友學習拔青蔥要領，40位學童紛紛挽袖下田，充滿活力埋頭拔青蔥、去除黃葉及洗青蔥，只見有人趴在溝邊卯力清洗，有人大叫好辛苦，隨後將洗淨的青蔥裝入農會新設計的文曲蔥包裝中，小朋友樣樣自己來，個個覺得很有成就感。

拔青蔥可不是那麼簡單！有時施力不平均，造成蔥管斷裂影響賣相，小朋友採收時顯得格外小心，也了解到採收青蔥原來是一門大學問，他們紛紛表示，公共服務不但能幫助農友，也了解到耕作的辛苦，以後會更懂得愛惜食物。

黃瑞祥表示，目前是青蔥盛產期，農會積極替農友找尋行銷管道，如建立文曲蔥品牌，讓大眾了解大甲青蔥的蔥白、蔥管白綠分明，農會也提供農藥殘毒的快速檢驗，品質及口感絕不輸宜蘭三星蔥，讓農友及消費者達到雙贏局面。

(中時)