受助人化身認養人 家扶之愛永不間斷

認養人蔡志文（左二）曾是家扶中心扶助的孩子，廖先生（中）從台北遠道而來，擔任認養人超過33年。（陳淑娥攝）

家扶中心23日在麗寶樂園舉行見面會，認養人與受助孩子相見歡並開心同遊樂園。（陳淑娥攝）

「謝謝您！叔叔阿姨們。」家扶中心23日在麗寶樂園舉行見面會，220位認養人與受助孩子相見歡，蔡志文曾是家扶中心扶助的孩子，退休後「回娘家」加入志工行列，他說，身為家扶人更能感受孩子的需要，把愛傳遞下去，對他來說很有意義。

北區家扶中心今日邀請220位孩子們與認養人暢遊樂園，有些孩子第一次與認養人見面，滿心期待！主任劉正文表示，認養人的幫忙，讓受助兒童得以溫飽，長大後感同身受成為認養人，讓這一份愛永遠不間斷。

59歲蔡志文，多年前是家扶中心扶助的孩子，4年前公務人員退休後，回娘家全心投入家扶志工行列，認養許小弟弟，他說，自己從家扶中心出身，更能感受到孩子的需要，把當初認養人所給予的愛傳遞下去，相當有意義。

67歲廖先生從台北遠道而來，他說，自己擔任家扶認養人超過33年，曾經扶助過無數孩子，不管地點在哪，都會盡量與孩子見面，小六吳妹妹每次收到廖伯伯的心意，就會寫信表達感謝；51歲林添榮，目前認養高達25個孩子，愛心遍及國內外，他表示，「愛要及時！」31年來有錢出錢、有力出力，盼拋磚引玉幫助更多的人。

(中時)