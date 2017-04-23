作媒害女同學遭家暴 媒人怒砍好友

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新竹杜姓男子為幫好友徐男作媒，介紹國中女同學給徐男認識，不料徐婚後動輒對老婆動粗，女子向杜泣訴，前年共赴餐敘時，杜酒後與徐爆發口角，竟拿菜刀砍傷徐，地院法官依種傷害未遂罪判杜1年10月徒刑，緩刑4年。

35歲杜男向法官坦承犯行，並後悔將友人頭、耳、手砍傷，徐也基於朋友情誼向法官求情，法官審酌後予以輕判。

(中時)