頻對周圍國家放話 北韓：澳洲若跟隨美國 恐遭核攻擊

朝鮮半島局勢持續緊繃，北韓頻頻對周圍國家放話。（圖／美聯社）

朝鮮半島局勢持續緊繃，北韓頻頻對周圍國家放話。澳洲外交部長畢曉普在上周受訪就警告，朝鮮核武器計劃對澳洲構成了嚴重的威脅，並支持美國對北韓策略的改變，又認為北韓擁核不可接受，將會對北韓實行制裁。對此，北韓昨(22)日嚴厲警告，澳洲若繼續「盲目跟隨美國」的話，將有可能會遭到核武攻擊。

北韓在21日向美國、南韓與日本作出威脅：「我們已準備好核武以致洲際彈道導彈，應對美國的挑釁」、「面對敵對勢力，我們會把南部（南韓）化成灰燼、炸沈日本列島、並把核武送到美國的天空」；也罕見對中國警告：若隨美國起舞，增強對北韓的制裁，將使兩國關係陷入「災難性後果」。

澳洲外交部長畢曉普、國防部長佩恩與日本首相安倍晉三20日上午在官邸舉行了會談，確認日本與澳洲以及同盟國美國三國將加強合作。畢曉普在會議前表示，澳洲支持美國對北韓的政策，對平壤實施經濟制裁；同時，澳洲將會與美國、日本、南韓和中國合作，迫使北韓停止發展核計劃。

對此，北韓官媒《朝中社》隨即引述北韓外交部，指澳洲仍處於北韓核武打擊的範圍內，若然繼續堅持跟隨美國、選擇孤立及針對北韓，做法便猶如自殺一樣。警告澳洲外長在恭維美國前，最好再三考慮其魯莽行為所導致的後果；又指畢曉普作為外長，應就目前情況及常識發言。

據《讀賣新聞》報導，美國航母卡爾文森號戰鬥群在今(23)日已抵達菲律賓以東西太平洋海域，與日本海上自衛隊會合並舉行軍演。

(中時)