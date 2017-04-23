高雄市文化局與文史團體合作 帶你了解左營舊城及哈瑪星
高雄市文化局再造歷史現場「見城」、「興濱」計畫啟動，與在地文史團體合作，4至11月推出「見城一日旅人」、「興濱‧行旅」探遊哈瑪星行腳活動，邀請民眾造訪歷史場域，藉由在地導覽及互動體驗，深刻了解在地文化。
「見城一日旅人」以舊城東門內眷村文化館旁「原海勝幼稚園」作為見城工作站，由文化局與舊城文化協會合作，自4月29日起至11月止共10梯次。
除半日遊舊城行腳導覽外，還有全國見的「大家一起來考古」的舊城試掘體驗，並有「動手蓋城牆」實作築城及舊城門額拓碑等一日遊活動。
「見城一日旅人」導覽路線串連舊城內外，自見城工作站啟程後，規劃兩條行腳路線，主要將行經舊城東門及護城河、西門城牆及日遺軍事設施、南門、北門及周邊廟宇等，讓民眾體驗舊城建築之美及周邊常民生活紋理。
「興濱‧行旅」的興濱工作站則設在位於哈瑪星濱海一路上的歷史建築「新濱町一丁目連棟紅磚街屋」，由文化局與打狗文史再興會社合作，自4月29日開跑至10月止，共計6梯次。
除有半日遊哈瑪星行腳導覽外，還有一日遊，結合以海洋文化為主軸的體驗活動，如絹印大漁旗或手繪明信片等，讓民眾認識哈瑪星地方文化特色與時代變遷痕跡。
「興濱‧行旅」沿途介紹新濱街廓老屋群落、打狗鐵道故事館、武德殿、代天宮等，認識哈瑪星發展故事及歷史紋理與建築之美。
文化局長尹立表示，再造歷史現場計畫的核心精神，是連結民眾與土地的情感，除文化資產修復、老屋修繕補助等硬體設施的保存，更重要的是推動過程中的公眾參與，藉由在地故事的述說，讓地方的文化價值被展現、被認同，進而形成一種文化保存運動。
(中時)
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