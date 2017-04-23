「GO！GO！幸福齊步走」多元文化宣導活動在台中

社會局今天在東協廣場舉辦「GO！GO！幸福齊步走」多元文化宣導活動，各國傳統藝文表演等，現場熱鬧非凡。（陳世宗攝）

台中市政府積極打造東協廣場成為新住民及國際移工的優質聚會場所，同時也推動文化融合，引領市民走入異國文化。社會局23日舉辦「GO！GO！幸福齊步走」多元文化宣導活動，有各國傳統藝文表演、異國美食攤位、多元文化創意秀、有獎徵答及性平遊戲闖關活動等豐富內容，現場熱鬧非凡。

社會局長呂建德說，截至今年2月底，台中市新住民人數居全國第五，其中東南亞以越南最多、印尼次之，林市長持續營造台中成為新住民友善之都，台中除了有全國首創的新住民多元圖書室外，也希望透過4處新住民家庭服務中心及15處社區服務據點，讓所有新住民融入在地社區生活，就近彼此支持。

社會局表示，近年新住民及大量移工增加，市府打造東協廣場這個多元、友善的城市空間，響應新南向政策，也盼多元文化共榮發展。

今(23)日除有精彩表演活動外，也設計性平遊戲闖關活動，讓許多新住民、外籍移工及一般民眾透過豐富內容認識自身權益，外交部中部辦事處處長宋子正、市議員江肇國、蔡雅玲、陳成添服務處代表等人也共襄盛舉。

(中時)