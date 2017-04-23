投票日拉票挨罰 楊烈不服打行政訴訟
藝人楊烈去年總統大選投票日於臉書拉票，呼籲「正確、勇敢選定總統：2號蔡英文」，遭中選會以違反總統副總統選舉罷免法裁罰60萬元。楊烈不服提起行政訴訟，台北高等法院將於明(24)日下午開庭審理。
楊烈去年1月16日即總統大選投票當日，於臉書張貼「今天要選舉了！堅定信心不受任何干擾、威赫、誘騙！正確、勇敢選定總統：2號蔡英文，選定民進黨推選立委讓民進黨立委參選者在國會過半，政黨票選請投：1號民主進步黨！感謝大家！請大家全力共識、參與，感謝！加油！」一文。
中選會認為，依據總統副總統選舉罷免法第50條第2款規定，政黨及任何人不得於投票日從事競選或助選活動，違者可裁罰50萬元以上500萬元以下罰鍰，因此對楊烈開出60萬元的罰單。
楊烈不服挨罰提起行政訴訟，台北高等行政法院已排定明日下午2時55分開庭。
(中時)
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