妻子離家未歸 罹癌單親爸咬緊牙關撐起一個家

說著一口道地的台語，樸實草根的性格中，帶有對生命的樂觀，現年67歲的戴振興是家扶基金會今年遴選的24位「自強媽媽」中，少數的2位男性之一。他強忍大腸癌與中風的病痛，將教育小孩視為生命中最重要的事，堅強的父愛故事，激勵人心。

戴振興原本和越南籍的妻子育有2子，在台北經營燒臘店生意，一家四口生活安泰，怎料好景不常，受大環境不景氣影響，生意每況愈下，妻子為減輕經濟壓力重擔選擇標會，反欠下大筆債務離家未歸，讓戴振興父兼母職，肩負起一對子女的教養責任。

無奈人生如戲，戴振興某日如廁時竟發現出血，檢查出罹患大腸癌，經開刀治療後病情雖穩定，但身體仍相當虛弱，為扶養孩子，他努力求職找到清潔員一職，但罹患癌症的身體，光是爬一連串的階梯就已經喘不過氣，強忍術後傷口的疼痛，努力完成每一項工作任務，卻又在某日騎車上班途中，疲憊爆發，因左側身體中風而送醫。

戴振興的一雙兒女，老大性格沉默寡言，老二又一度沉迷電玩，對孩子的偏差行為，他也用實際行動表達對孩子的關愛，即便長期在外工作，也不忘照顧子女的飲食，時常在家自製水餃，讓子女餓的時候可以自己烹煮，並以自身經驗告誡子女認真向學，「囝仔係我的心頭肉，不通安怎，咬緊牙關，攏要堅持下去」。

拖著中風的身體，戴振興形容自己「每走一步路，就痛一次」，但難能可貴的是，無論生活如何困難，戴振興依然熱心公益，擔任義交長達25年之久。他說，儘管現階段手心向上受人協助，但他相信，未來一定能帶領子女成為手心向下的助人者，不管自己下一餐是否得以溫飽，他仍舊願意將自己擁有的分享出來，幫助給更需要的人。

(中時)