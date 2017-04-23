5月水土保持月 行動圖書車巡迴全台42校園
每年5月份為全國水土保持月，行政院農業委員會水土保持局今年將透過行動圖書車的便捷行動力，將前往全台42所「水土保持酷學校」，共有超過150場次的教育系列活動，要讓環境及防災教育觀念向下扎根。
市府水利局長周廷彰出席活動時說，市府相當重視水土保持教育訓練及宣導，而水土保持工作需要全民一起推動，藉由一系列教育活動讓愛水護土觀念從小扎根。
水保局今日在台中國立公共資訊圖書館，舉辦水土保持月啟動記者會及水土保持知識饗宴，除農委會副主委翁章梁、水土保持局長李鎮洋外，教育部、中彰投苗四個縣市政府、國立科學工藝博物館、國立公共資訊圖書館及各行動圖書車單位代表均與會，共同參與見證全民防災成果。
農委會副主委翁章梁說，他十分肯定這次跨域合作的活動，不僅包含中央不同部會，而且是中央與地方一同攜手執行，由水土保持局創新研發的教材教具，透過行動圖書車的便捷行動力；將前往全台42所「水土保持酷學校」，要讓環境及防災教育觀念向下扎根。
市府水利局長周廷彰表示，台中市山坡地佔全部土地面積的72％，市府十分重視水土保持的工作，去年也榮獲行政院農委會「坡地金育獎」直轄市組的第2名，未來將持續做好相關工作，而水土保持工作需要全民一起推動，希望藉由一系列教育活動讓愛水護土觀念從小扎根。
水利局表示，每年5月為「水土保持月」，呼應5月最主要的節日－母親節，而大地為孕育萬物的母親，大家要一起愛護大地。水土保持局今年將以行動圖書車結合了水土保持教具、展演活動及多元化宣導，將巡迴全台超過150場次，進行水土保持的行動知識教育。
(中時)
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