華航取消接駁機 趙天麟：不顧南部旅客權益
中華航空自7月1日起取消每日一班的桃園高雄接駁航班，日前引發旅客反彈。民進黨立委趙天麟今在臉書指出，政府施政長期重北輕南，連機場旅運空間都失衡，現在僅剩一班的接駁飛機都取消，完全不顧南部旅客權益。趙也去函給交通部，要求交通部應重新檢討政策，不應以企業成本為主要考量。
趙在臉書po出給交通部函文，表示華航的南北接駁機雖然票價高於高鐵，但因高鐵放置行李空間有限，如果有南部旅客不便提行李時，接駁機提供極大助益；且接駁機可增加旅客至桃機消費，而非去國外機場轉機。
趙天麟指出，華航身為國內最大的民用航空業者，理應肩負社會責任，不應以企業成本為考量，且華航歷經勞資糾紛爭議，應更謹慎重建企業形象及旅客信心。
(中時)
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