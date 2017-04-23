陳意涵跑女子半馬 自爆一度想裝昏倒

「路跑女神」陳意涵現身Women Run TPE，號召全台女性一起跑出「#最美的自己」(主辦單位提供)

年年秒殺的台北女子半程馬，第6屆23日清晨於台北市政府鳴槍起跑，今年共1萬8000名女性跑友參賽，半馬由「最強上班族跑者」陳瑋琳以破個人最佳1小時25分21秒封后，擔任代言人的藝人陳意涵也順利完賽，不過她自爆，「跑到19K時很想裝昏倒，就能被抬出去。」

運動結合時尚的台北女子半馬，今年以Women Run TPE重新出發，不僅有國內好手陳雅芬、簡培宇，藝人郭靜、名模王麗雅及知名部落客歐陽靖、馬克媽媽也共襄盛舉。

「最強上班族跑者」陳瑋琳第3度參賽以破PB封后，她分享秘訣，平日把握上班空閒的時間，利用簡易的運動器材做訓練，下班會再接受正規的跑步訓練。她賽後激動說，「今天都是以獨跑的狀態完賽，途中幸好有前導車的指引，讓我很順利的突破半馬個人成績。」

2017 Women Run TPE女子半程馬拉松今(23日)於台北市政府前廣場亮麗開跑 (主辦單位提供)

「最強上班族跑者」陳瑋琳以1小時25分21秒的成績封后。 (主辦單位提供)

陳意涵以2小時12分36秒成功達到為自己設的目標，不過她打趣地說，「我很想在19K的時候裝昏倒，然後就被抬出去之類的，但因為現場強大正面的磁場力量，讓我成功的撐完21K！」

國內好手陳雅芬則以1小時30分35秒獲亞軍，她特別提到今年賽道精心設計的激勵標語，「看到標語就可以知道快要到達終點，就會提起精神，賽道中間也有加油團，對跑者來說真的很重要。」

10公里組冠軍則是由首次參賽的郭婉婷以48分29秒拿下。平常跑山地越野見長的郭婉婷，原本想報半馬，可惜報名慢了一步，這回跑10K當作暖身，未料一舉奪冠，她6月預計會到大陸新疆參與喀納斯國際越野賽。

(中時電子報)