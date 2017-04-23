中田翔返一軍無用 火腿苦吞8連敗
日職日本火腿隊今迎戰西武獅，陣中主力打者中田翔傷癒重返一軍，卻還是無法改變球隊連敗低潮，雖然火腿前5局取得3比2領先，但第6局開始投手群卻崩盤，被西武獅逆轉戰局，終場以3比12敗下陣來，苦吞8連敗。
火腿近期苦吞7連敗，此役力求止敗，雖然首局就被秋山翔吾轟出陽春炮，加上投手控球不穩失掉2分，但隨後2、3、5三局，火腿都靠著安打串聯攻下分數逆轉戰局，5局結束取得3比2領先。
不料第6局開始，火腿投手群出現亂流，先發洋投門多薩，單局被擊出4支安打，失掉3分，慘遭超前，第7局西武繼續在火腿傷口上撒鹽，靠著中村剛也的二壘安打，以及田代將太郎的生涯首轟攻下5分大局奠定勝基。
火腿主炮中田翔，13日因大腿傷勢下放二軍，結果球隊陷入7連敗，今重返一軍就先發，還是無力回天，單場4打數0安打，也無法為球隊打開攻勢，火腿本季前20場賽事，4勝16敗在洋聯繼續墊底。
(中時電子報)
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