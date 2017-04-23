睡覺被吵醒竟動手毆人 惡鄰遭判拘40日
新竹縣盧姓男子不滿在休息時被隔壁姊妹吵架音量吵醒，竟對鄰居女兒拳打動粗，造成背部受傷，女兒控告盧傷害，更惹火盧男，跑到對方家前叫囂，地院法官依傷害及恐嚇危安罪判拘役40天，易科罰金4萬元。
鄰居供稱，盧男毆傷人後不滿被告，到門口叫囂「出來，要不要給我出來」、「等他」、「現在就是要等他」、「給我出來，他馬的，告傷害你去死啦」等語，讓鄰居驚恐不已，躲在家裡報警提告。
(中時)
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