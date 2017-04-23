印度成功試射布加莫斯超音速飛彈
印度海軍成功地在孟加拉灣試射「布拉莫斯」(BrahMos)超音速反艦飛彈，這型飛彈是印度與俄國合製的新武器，是印度海軍最強力的攻艦飛彈。
俄國衛星網報導，印度海軍在上週五，由泰格號(INS Teg)飛彈巡防艦向孟加拉灣的目標島嶼發射布拉莫斯飛彈，成功完成這次試射。官員表示，軍艦與標靶的距離遠達300公里，飛彈仍然成功的擊中目標，顯見飛彈性能的優異。這將大大的增加印度海軍的實力，也使印度海軍進入「超音速反艦飛彈俱樂部」。
布拉莫斯飛彈是由印度和俄羅斯聯合開發，其原型是P800「寶石」飛彈。它的外型與其他的同型飛彈相當不同，從彈體四週進氣，改成類似MiG-21戰機的鼻錐進氣式，這樣做的好處是大幅縮小飛彈的截面積與總體積，便於在各種載具上攜帶。
布拉莫斯飛彈除了反艦型以外，還有陸地攻擊型。這型的飛彈可以對遠離海岸的雷達、指揮中心空軍基地和敵方飛彈陣地進行精準轟炸，常規彈頭有660磅(300公斤)，可以達到類似巡弋飛彈的效果。
印度海軍會在加爾各答級驅逐艦(Kolkata-class destroyer)、拉傑普特級驅逐艦（Rajput-class destroyer）和塔爾瓦級巡防艦(Talwar class Frigate)上安裝布拉莫斯飛彈，成為全面性的標準武裝。它的增射程改良型也在研發當中，今年3月11日，超過400公里的布拉莫斯增強版完成測試，極速逹2.8馬赫。
(中時電子報)
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