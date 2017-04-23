藉網遊利誘少年性侵 色男遭重判10年

桃園游姓男子3年前任職網咖時，以提供網路、線上遊戲寶物等利誘翹家少年，趁機對他們性侵害和強制猥褻，5人慘遭蹂躪，案情曝光後發現他是累犯，新竹地院法官依對未滿14歲之人強制猥褻、強制性交等罪重判10年。

法官審理時發現，游男利用在網咖工作之便，對少年利誘，當年曾在嘉義以同樣手法作案，事後賠償近30萬，獲緩刑2年，不料逃過牢獄之災仍死性不改，北上新竹作案，今以加重處份論刑。

(中時)