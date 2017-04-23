傳唱近百年 清大併校後校歌譜新曲

清大23日舉辦併校首次校慶，由音樂系學生新編傳唱近百年校歌。（徐養齡翻攝）

國立清華大學與新竹教育大學併校案成為年度教育界大事，清大23日舉辦併校後首次校慶，特別由南大校區（原竹教大）音樂系學生將傳唱近百年校歌新編曲，透過合唱團演唱，呈現莊嚴巍然的韻調，也象徵清大新里程碑的開端。

清大校歌約在1923年定案，由清大教授汪鸞翔作詞，英文文案處主任何林先生的夫人張麗真女士配曲，國學四大導師之一的趙元任編合唱，往年校慶唱校歌，常以不同的形式表演，曾邀請校友組成的海鷗‧K樂團演唱阿卡貝拉版的校歌。

籌備校歌演唱節目的藝術學院院長蘇凡凌表示，合唱團由藝術學院音樂系的14位學生組成，透過女高音、女低音、男高音及男低音四個聲部，依序以莊重柔和的、活潑強壯的及稍小聲溫柔的歌唱表情，唱出學堂與學子來自遠方齊聚一堂的情感。

此外，校方還組織10人管樂團搭配合唱，由蘇凡凌根據樂曲的特色，將樂曲音響分配給不同的樂器，透過不同音色表現樂曲內容和風格，管樂團則以長笛、雙簧管、單簧管、法國號、小號等組成，展現莊嚴氣氛，演繹出不同以往的校歌風格。

校方另頒發傑出校友獎，受獎者包含去年獲中研院院士榮譽的數學系72級校友鄭清水，及企業經營有成又熱心公益的大東樹脂化學公司董事長廖光亮，廖是化學系79級的校友。

(中時)