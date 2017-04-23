綠葉王唱半首歌暈倒驟逝 曾守明同框友人成最後合照

曾守明開心舉手合照，彼此笑得燦爛，卻成為他最後合照。（圖／取材自王薛儼微博）

香港資深男演員曾守明出道超過30年，演出多部電視劇、電影，角色多為配角，常飾演和警察有關角色，曾守明享受演戲，還擁「綠葉王」稱號，不過曾守明昨（22日）出席表演時，卻突在台上暈倒，經搶救後仍宣告不治，而曾守明表演前，與友人開心合照，卻也成為他最後照片。

曾守明昨晚出席廣州表演時，只唱幾句卻突然在台上暈倒，送醫急救一小時後仍不治，享年58歲。曾守明2015年曾因心臟血管問題住院治療，一度暴瘦。而昨晚在場的藝人鄭家生接受《東網》訪問表示，曾守明出事前精神抖擻，看不出任何異狀，大家有說有笑，不料卻發生憾事。

推薦曾守明出席昨晚活動的好友王薛儼，今早則上傳與曾守明、鄭家生等人合照，曾守明開心舉手合照，彼此笑得燦爛，但卻是大夥兒最後合照，王薛儼也在微博寫下：「香港演員曾守明昨晚廣州演出倒在舞台上，懷念我們最後的歡笑！我們陪你走完最後的路！願你走好！好哥哥！你永遠留在我們心中！」、「守明哥、一路走好！我們陪你走了最後一段路！」

(中時電子報)