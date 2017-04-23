李季準5／7公祭 女兒回憶：爸爸開創電視先例

「電台情人」李季準辭世，5／7舉辦公祭。（柯宗緯攝）

李季準遺照是選用金鐘獎獲獎時的照片。（柯宗緯攝）

李季準遺孀（中）面容憔悴。（柯宗緯攝）

李季準的大女兒李芳宜驕傲的說，爸爸是台灣人的榮耀。（柯宗緯攝）

資深廣播人、有第一代「電台情人」封號的李季準，昨晚7點40分在高雄住家睡夢中辭世，享壽74歲，留給粉絲無限感概。大女兒李芳宜受訪時哽咽說，早有心理準備，爸爸年後三度進出加護病房，最後安詳離開，「這是最後疼惜我們的方式」，預定5月7日9點半在高市殯儀館旁的九龍廳舉辦公祭。

李季準育有3女1男、5名內孫，李芳宜回憶，小時候爸爸早出晚歸，全家難得聚在一塊兒，直到出社會後，除了小妹婌宜外，大家都跟在爸爸身旁工作學習，因為工作長時間相處，反而更加凝聚家人感情。

她擔任爸爸的節目配音師23年，爸爸相當嚴格，我挑選的歌曲必須符合節目調性，不能太過年輕，否則無法說服聽眾這是他的節目。媽媽則是充當貼身助理，打理大小事，弟弟當節目業務、大妹在爸爸的埔里馬場工作。

李季準是中廣台柱，主持《知性時間》、《感性時間》等節目，李芳宜說，爸爸自我要求腎高，堅持節目必須經過鋪排、設計才能播出，他喜歡讀書「說出去的話，代表自己」，要讓聽眾有所收穫。

不過，後期廣播型態改變，逐漸有call in型態節目出現，李季準當時認為，沒辦法符合他對工作的要求，聽眾說什麼無法掌握，「節目一定要有主題，不能夠天馬星空」，於是後他成立傳播公司自己外包中廣節目製作，用自己喜歡的方式與聽眾對話。

李芳宜說，爸爸一生對台灣廣播、電視界貢獻良多，但他行事作風低調，曾被推薦過金鐘獎終身成就獎，但被他婉拒，原因是他認為自己知道自己在做什麼，不需要獎項肯定，但後來爸爸罹患阿茲海默症後，無法做決定，家人幾經考量後，決定替爸爸答應，2年前她陪爸爸上台接下這個獎，「這是屬於他的榮耀」。

她也提到，爸爸早年開創不少先例，主持選秀始祖《電視名人排行榜》，歌手楊烈就是從該節目出道；還做了尋親節目，類似後期的超級任務；他的《歡樂假期》也是台灣外景遊戲節目始祖，舉凡高空彈跳、划水、騎馬等爸爸都親自參與，到後期全台跑透透的行腳節目，現在有很多節目方式，其實爸爸當年都做過。

李芳宜說，爸爸退休後原本在埔里經營馬場事業，但後來身體狀況不佳，他時常出現不安感，事情重複做卻渾然不知，例如曾一天買了同樣的10幾隻筆，那時我們才驚覺爸爸身體有異，後來發現罹患阿茲海默症，後期幾乎都不認得家人了。

她說，爸爸今年農曆過年後，3度進出加護病房，其實我們早有心理準備了，爸爸昨晚在家吃過晚飯，安詳地在睡夢中離去，「這是他疼惜我們的方法」。靈堂簡單布置，遺照選用他金鐘獎獲獎時的照片。

目前兩名移民美國的妹妹已搭機準備回來打理後事；爸爸生前不愛鋪張，公祭將簡單進行，歡迎各界追悼，家人將整理爸爸生前作品，研議公開展出可能。

(中時)