漢光33號演習 五月底打小牛飛彈

國防部日前宣布，「漢光33號」實兵操演將於5月22至26日在全台各作戰區異地同步展開。除外界矚目將由總統蔡英文親自校閱的澎湖兩棲登陸和聯合反登陸實兵操演，國軍年度最大的軍事演習「漢光33號」實兵驗證，已排定5月25日在澎湖舉行，由蔡英文總統親自校閱陸、海、空三軍實兵實彈演習；屆時空軍F-16戰機也將首次在澎湖上空發射AGM-65小牛飛彈，展現空軍壓制地面火力的精準戰力。

此外，漢光演習其間全台各作戰區，以及各海空軍重要港口、機場，也將同步進行基地防衛、戰力保存、聯合防空接戰、聯合反登陸作戰、聯合資電作戰、戰後戰力重整等課目。

國防部日前說明漢光33號演習規劃曾表示，實兵演練方面，規劃5月22至26日，依「時間短、規模大、兵力小」之原則，模擬攻擊軍由演訓轉作戰，三軍部隊採「全員全裝、局部實彈」方式，實施5天4夜連續之攻防對抗演練，並按作戰進程，結合年度三軍聯合作戰演訓，驗證基地防衛、戰力保存、聯合防空接戰、聯合反登陸作戰、聯合資電作戰、戰後戰力重整等課目，以強化戰備整備與聯合作戰訓練成效。

(中時)