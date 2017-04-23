青年活化老屋 淡水永富五號開展

「十八巷五號，我回來了」展覽正於淡水永富五號展出。（譚宇哲翻攝）

首任空間負責人陳毅哲，邀請民眾回顧閒置老屋化身藝術展演空間後的變化。（譚宇哲翻攝）

「十八巷五號，我回來了」展覽邀請民眾回顧閒置老屋化身藝術展演空間後的變化。（譚宇哲翻攝）

新北市文化局淡水古蹟博物館即日起於「永富五號」空間展出「十八巷五號，我回來了」展覽，首任進駐空間的藝術家陳毅哲蒐集2014年至2016年間進駐過程與創作點滴，邀請民眾回顧閒置老屋化身藝術展演空間後的變化。

位於淡水得忌利士洋行旁的永富五號，前身是淡水中正路後段巷弄內的老舊閒置空間「十八巷五號」，2014年台北藝術大學美術系學生申請進駐，陳毅哲擔任首位空間負責人後，與同學一同創立具實驗性藝術空間，與各藝文團體合作，2年來策畫近30檔展覽，還曾創下單日湧入300人參觀的紀錄。

陳毅哲表示，永富五號保有既有的民宅格局，捨棄過多裝潢，就是希望保有實驗性，可因應不同的人和展覽呈現不同的樣子，也希望透過這個「家」的空間，讓不同的人在此交流。此次首度將空間3年來活動做一次完整回顧，希望透過第一手影像，讓大家重新思考這個空間的轉變過程。

陳毅哲說，展覽即日起至4月28日止在永富五號展出，歡迎喜愛藝文活動的朋友前來欣賞，相關展覽資訊請上臉書「十八巷五號」查詢。

(中時)