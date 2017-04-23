青年活化老屋 淡水永富五號開展
新北市文化局淡水古蹟博物館即日起於「永富五號」空間展出「十八巷五號，我回來了」展覽，首任進駐空間的藝術家陳毅哲蒐集2014年至2016年間進駐過程與創作點滴，邀請民眾回顧閒置老屋化身藝術展演空間後的變化。
位於淡水得忌利士洋行旁的永富五號，前身是淡水中正路後段巷弄內的老舊閒置空間「十八巷五號」，2014年台北藝術大學美術系學生申請進駐，陳毅哲擔任首位空間負責人後，與同學一同創立具實驗性藝術空間，與各藝文團體合作，2年來策畫近30檔展覽，還曾創下單日湧入300人參觀的紀錄。
陳毅哲表示，永富五號保有既有的民宅格局，捨棄過多裝潢，就是希望保有實驗性，可因應不同的人和展覽呈現不同的樣子，也希望透過這個「家」的空間，讓不同的人在此交流。此次首度將空間3年來活動做一次完整回顧，希望透過第一手影像，讓大家重新思考這個空間的轉變過程。
陳毅哲說，展覽即日起至4月28日止在永富五號展出，歡迎喜愛藝文活動的朋友前來欣賞，相關展覽資訊請上臉書「十八巷五號」查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。