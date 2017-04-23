同鄉吃飛醋向警舉報逃逸外勞 他哭訴：累了想回家
今年27歲的越籍外勞阿輝，2014年因竊盜案遭法院發布通緝，阿輝不想離台因此逃逸到北部流浪，上個月回到台南安定，沒想到被同鄉女生男友誤會是情敵，憤而報警；阿輝23日落網後，紅著眼眶向警方哭訴，「他累了，也想回家」，全案經偵訊後移送法辦。
阿輝原本是合法來台工作的外勞，但因工作表現平平，讓雇主印象不佳；2013年阿輝因夥同2名同鄉偷走2隻雞遭逮，讓雇主決定撤換阿輝，但他因不想離開台灣，輾轉成為逃逸外勞，在北部四處打零工過活。
正當警方遍尋不著時，今突有名越籍勞工主動向警方通報「籃球場邊有個逃逸外勞」，經查發現是逃逸多時的阿輝。落網後阿輝紅著眼眶向警方哭訴，「他累了，也想回家」，上個月剛回台南，與一名同鄉女生走的較近，引起對方男友吃醋，因而舉報他，他也不知自己被通緝。
(中時)
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