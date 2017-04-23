「登高府城‧為愛出發」公益賽挑戰攻頂 千人爭冠

超過1100名選手今早齊聚香格里拉台南遠東國際大飯店，挑戰攻頂台南至高地標。（黃文博翻攝）

「登高府城‧為愛出發」超過1100名選手今早就齊聚香格里拉台南遠東國際大飯店，挑戰攻頂台南至高地標！開賽儀式上邀請到台南市前副市長顏純左先生、台南市政府社會局劉淑惠局長、台南市政府民政局陳宗彥局長、台南市政府觀光旅遊局林國華副局長、成大醫院院長室主任秘書趙庭興教授、宏遠興業股份有限公司洪顯信協理、台南大遠百毛郅國店長、台南南北家扶中心主任等重量級貴賓，在香格里拉台南遠東國際大飯店總經理陪同之下，一同為本次公益活動開賽。

賽事承襲公益理念，以關懷在地兒童為活動主軸，今年依舊吸引不少國際好手前來挑戰，外縣市參賽者比例更高達70％，沒想到成績大洗牌，各組冠軍皆由台南選手拿下，獎留府城！

競爭最激烈的「男子組」由鄭健佑以4分31秒獲得冠軍寶座，成績領先去年冠軍7秒鐘，第2名徐君宇則以一秒之差緊追在後；「女子組」崔秀倩選手以5分37秒完賽，搶下女子組冠軍；「團體組」由蘇志濱間歇團以平均成績5分7秒連續兩年奪冠，第2名則由平均成績為每位5分11秒的老朋友爬樓梯搶下，以4秒之差與第一名失之交臂；第3名至第5名更是只有10秒之差，精彩刺激。

本屆賽事年齡最長的參賽者為來自台北高齡72歲的林秉常先生，順利以8分21秒的佳績完成挑戰，運動家精神令人敬佩！另外值得一提的是，本屆活動發生一段感人的故事，參賽者黃小姐與友人周先生約定一同參賽，熱愛運動的周先生卻於3月初一場意外中不幸離世，飯店總經理凱德曼(Ross Miles-Cadman)得知此事，今日特別安排黃小姐與周先生胞弟周亦德先生帶著兄長號碼布出賽，一圓共同登高夢想，周亦德更是穿上哥哥生前特別為他準備的球鞋參賽，然而因脊椎舊傷未能完賽，直言「明年一定再度挑戰，履行兄弟之約！」也為本屆賽事留下最溫馨感動的記憶。

連續兩屆年已累計捐贈新台幣760745元予台南家扶中心，今年可望累計達到百萬捐款，協助需要幫助的兒童及其家庭，不僅為社會注入正面影響力，也期望能拋磚引玉，以「登高」概念為台南帶來齊心向上的活力。

(中時)