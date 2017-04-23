配合捷運萬大線施工 南海路部分路段縮減1車道

配合捷運萬大線工程，北市捷運局表示，南海路羅斯福路至牯嶺街段北側已架設圍籬進行交維，並縮減1線車道，塗銷部分汽機車停車格位，民眾可利用愛國西路、寧波西街作為替代道路。

捷運局表示，配合捷運萬大線LG01站工程，南海路羅斯福路口至牯嶺街口段北側昨晚23時起交維，架設護欄，並縮減1線車道及塗銷部分汽機車停車格位，呼籲用路人注意，車輛務必依標線標誌及現場交通指揮人員指示行駛，並請多利用愛國西路、寧波西街作為替代道路。

有相關疑問或建議，可與施工單位聯繫：北市府捷運局南區工程處（02）2365-7811；北市府捷運局南區工程處第二工務所(02)2370-1189。

(中時)