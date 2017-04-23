狗遭遺棄狂追300米 上前攔飼主遭嗆：關你什麼事

黑狗發現自己被遺棄後狂奔，試圖追上已經揚長而去的飼主。(翻自卡到陰狂新聞)

愛牠就不要遺棄牠！高雄林園區一名年約40歲的中年婦女，在昨(22)日惡意遺棄狗狗於街頭後，拔腿狂奔近300米，直到筋疲力盡為才止步。網友見狀後，立即追車上前阻攔，但對方卻回了一句「關你什麼事」便揚長離去。

臉書粉絲專頁「卡到陰狂新聞」的小編說，這名婦人將黑狗放在路口後加速離去，起初狗狗還未查覺異狀，直到離開約30公尺，便開始狂追，最後體力不支而停止。該名小編就追車攔住那位婦人詢問為什麼遺棄狗，她卻用回說：「關你什麼事？你不要管」，隨即離去，讓他相當氣憤。

事件曝光後引起討論，不少人都詢問狗狗情況，更有大批網民在影片底下留言「可憐的孩子，還是一直狂追牠的主人」、「他多麼害怕被拋棄，看他跑得多快」、「這種棄養人未來不小心癌症末期的時候，子女拖得半死最後也放棄她怎麼辦？」。

根據動保法第5條明文規定，飼主不得棄養動物，一旦發現有惡意棄養之行為，將依動保法第29條第1款之罰則，處新台幣3萬元以上15萬元以下之罰鍰。

(中時)