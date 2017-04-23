狗遭遺棄狂追300米 上前攔飼主遭嗆：關你什麼事
愛牠就不要遺棄牠！高雄林園區一名年約40歲的中年婦女，在昨(22)日惡意遺棄狗狗於街頭後，拔腿狂奔近300米，直到筋疲力盡為才止步。網友見狀後，立即追車上前阻攔，但對方卻回了一句「關你什麼事」便揚長離去。
臉書粉絲專頁「卡到陰狂新聞」的小編說，這名婦人將黑狗放在路口後加速離去，起初狗狗還未查覺異狀，直到離開約30公尺，便開始狂追，最後體力不支而停止。該名小編就追車攔住那位婦人詢問為什麼遺棄狗，她卻用回說：「關你什麼事？你不要管」，隨即離去，讓他相當氣憤。
事件曝光後引起討論，不少人都詢問狗狗情況，更有大批網民在影片底下留言「可憐的孩子，還是一直狂追牠的主人」、「他多麼害怕被拋棄，看他跑得多快」、「這種棄養人未來不小心癌症末期的時候，子女拖得半死最後也放棄她怎麼辦？」。
根據動保法第5條明文規定，飼主不得棄養動物，一旦發現有惡意棄養之行為，將依動保法第29條第1款之罰則，處新台幣3萬元以上15萬元以下之罰鍰。
(中時)
文章來源：卡到陰狂新聞
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。