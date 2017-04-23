太犯規! 藝人宇豪、前倫奧張嘉哲當妳配速員
專屬於女生路跑賽，第6屆台北女子半程馬23日清晨於台北市政府鳴槍起跑，今年官方訓練夥伴高規格，請來取得台北世大運資格的國手周庭印、前倫敦奧運好手張嘉哲，以及藝人修杰楷、宇豪、廖允杰等54位NRC專業訓練的配速員，幫助女跑友順利達標。
今年賽會提供專業配速服務，不僅有倫奧馬拉松國手張嘉哲，還有世大運好手周庭印、藝人修杰楷、宇豪、廖允杰等人，分批率領1:50、2:00、2:15、2:30、2:45 五班配速列車，幫助所有女性參賽者以穩定的配速衝過終點線。
名模王麗雅就對配速員「很有感」，已是國內馬拉松賽熟面孔的她表示，「以往都是自己跑，很容易跑太High就爆掉，今年第一次跟配速員跑，覺得配速員都很會鼓勵人。」
賽道上有專業配速員，完賽後WomenRun TPE也不馬虎，為女性跑友準備賽道整妝區、防曬補給站、終點美髮美甲區、補妝區、伸展課程及按摩區，今年還全新打造「Ｗomen專區」，提供美髮美甲服務，並邀請到True Yoga的瑜珈老師帶領女孩們做賽後的伸展教學，讓跑友美麗完賽。
(中時電子報)
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