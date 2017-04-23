漢光演習33號 陸戰隊將返澎湖兩棲作戰

國防部日前宣布，「漢光33號」實兵操演將於5月22至26日在全台各作戰區異地同步展開，將由總統蔡英文親自校閱的澎湖兩棲登陸和聯合反登陸實兵操演。

國軍年度最大的軍事演習「漢光33號」實兵驗證，已排定5月25日在澎湖舉行，由蔡英文總統親自校閱陸、海、空三軍實兵實彈演習；據了解，今年參與操演的兵力和實彈射擊火力規模不僅將超越4年前在澎湖舉行的「漢光29號」演習，在演練三軍聯合反登陸作戰場景中，還將首度同步結合陸戰隊的「聯興操演」，由陸戰隊扮演假想敵，從澎湖山水海灘搶灘登陸，這也是繼1997年「成功操演」20年後，首見陸戰隊重回澎湖演練兩棲登陸作戰。

根據國防部發布的實彈射擊公報告顯示，國防部將在5月9日、16日兩天進行漢光演習的預演，屆時空軍F-16戰機也將首次在澎湖上空發射AGM-65小牛飛彈，展現空軍壓制地面火力的精準戰力。

此外，漢光演習其間全台各作戰區，以及各海空軍重要港口、機場，也將同步進行基地防衛、戰力保存、聯合防空接戰、聯合反登陸作戰、聯合資電作戰、戰後戰力重整等課目。

國防部日前說明漢光33號演習規劃曾表示，實兵演練方面，規劃5月22至26日，依「時間短、規模大、兵力小」之原則，模擬攻擊軍由演訓轉作戰，三軍部隊採「全員全裝、局部實彈」方式，實施5天4夜連續之攻防對抗演練，並按作戰進程，結合年度三軍聯合作戰演訓，驗證基地防衛、戰力保存、聯合防空接戰、聯合反登陸作戰、聯合資電作戰、戰後戰力重整等課目，以強化戰備整備與聯合作戰訓練成效。

至於擴大規模的反登陸火力展示部分，其中雷霆2000多管火箭，預計將對海射擊超過百枚火箭彈，陸航的阿帕契、眼鏡蛇攻擊直升機也將實彈射擊，攤岸上包括陸軍M60A3等戰甲車，和155榴砲、105榴砲、標槍反坦克飛彈等各式火砲，屆時也將一字排開，「萬彈齊發」進行集火射擊；空軍則支援戰機對海投射500磅炸彈等；海軍包括成功級等軍艦，則演練艦砲射擊從水面殲敵。

(中時)