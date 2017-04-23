緝凶車禍重傷！醫7小時接力開刀 21歲警簡銘韋仍命危

簡姓員警經7小時手術後，仍生命垂危，目前收治在台中榮總創傷加護病房中。（馮惠宜攝）

簡姓員警頸椎第一、二節骨折。（馮惠宜攝）

簡姓員警在手術搶救後，目前仍在台中榮總創傷加護病房搶救中。（馮惠宜攝）

台中市六分局市政所員警簡銘韋今（22）日凌晨4時38因緝凶車禍一度失去生命徵象，經轉送台中榮總急救5分鐘後恢復血壓、心跳，經7小時接力手術，仍生命垂危，迄今仍無法啟用低溫療法，院方指出，72小時內仍以救命為準；稍晚台中市長林佳龍也在臉書為他祈福集氣。

簡銘韋在車禍發生時，坐在副駕駛座，車禍當場疑撞擊力道相當大，一度失去生命徵象，經送台中榮總急救5分鐘後恢血壓、心跳，院方發現患者有瀰漫性神經原傷害、頸椎第一、二節骨折、腦血腫以及缺氧性腦病變。

台中榮總請來腦外科權威沈烱祺、鄭文郁聯手進行手術，除做顱骨減壓、頸椎固定，並請整型外科醫師陳伊呈協助顱骨骨折整型手術，目前收治在神經外科加護病房。

經7小時接力手術，目前簡銘韋的生命徵象雖較剛到院時穩定，但仍相當危急，院方原本計畫在手術結束後立刻展開低溫療法，降低長時間缺氧對腦部的傷害，據了解，目前因病患狀況仍相當危急，「救命最重要」。

一個年輕的生命因緝凶車禍重傷，台中市長林佳龍在了解患者病情後，下午也在臉書請求大家為他加油集氣。

(中時)