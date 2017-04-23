穿紅鞋行竊太明顯 警調閱監視器逮人

楊嫌騎著腳踏車四處尋找路邊停車為目標，再破壞車窗竊取車內貴重財物，並將搜刮過的包包丟棄路邊。（張企群翻攝）

楊嫌騎著腳踏車四處尋找路邊停車為目標，再破壞車窗竊取車內貴重財物，並將搜刮過的包包丟棄路邊。（張企群翻攝）

楊嫌騎著腳踏車四處尋找路邊停車為目標，再破壞車窗竊取車內貴重財物，並將搜刮過的包包丟棄路邊。（張企群翻攝）

楊嫌騎著腳踏車四處尋找路邊停車為目標，再破壞車窗竊取車內貴重財物，並將搜刮過的包包丟棄路邊。（張企群翻攝）

44歲的楊姓男子近月來專門騎著腳踏車，尋找停放台北市路邊的轎車為行竊對象，以自備的破窗器材破壞車窗後，偷走車內的值錢物品，甚至持被害人的信用卡盜刷購物，在台北市中正區、中山區、大同區、大安區等地犯下近20起案件。

警方指出，楊嫌每次作案都以腳踏車為交通工具，讓警方無法從車牌追查，不過，他犯案時穿著一雙相當顯眼的紅色球鞋，警方根據這個特徽擴大調閱近百支監視器畫面，總算查知他落腳在雙和街附近，連日派員前往埋伏，前(21)天早上趁他外出時上前逮人，並在他家找到犯案時穿著的紅色球鞋，令他無從狡賴。

警訊中，楊嫌自稱罹患紅斑性狼瘡，缺醫藥費才四處行竊。警方懷疑他可能涉及其他竊案，昨日先將他依竊盜罪嫌送辦外，也擴大清查其犯行中。

(中時)