穿紅鞋行竊太明顯 警調閱監視器逮人
44歲的楊姓男子近月來專門騎著腳踏車，尋找停放台北市路邊的轎車為行竊對象，以自備的破窗器材破壞車窗後，偷走車內的值錢物品，甚至持被害人的信用卡盜刷購物，在台北市中正區、中山區、大同區、大安區等地犯下近20起案件。
警方指出，楊嫌每次作案都以腳踏車為交通工具，讓警方無法從車牌追查，不過，他犯案時穿著一雙相當顯眼的紅色球鞋，警方根據這個特徽擴大調閱近百支監視器畫面，總算查知他落腳在雙和街附近，連日派員前往埋伏，前(21)天早上趁他外出時上前逮人，並在他家找到犯案時穿著的紅色球鞋，令他無從狡賴。
警訊中，楊嫌自稱罹患紅斑性狼瘡，缺醫藥費才四處行竊。警方懷疑他可能涉及其他竊案，昨日先將他依竊盜罪嫌送辦外，也擴大清查其犯行中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。