高市環局參訪美國加州空氣品管局

高雄市政府環保局等單位參訪美國加州空氣品管，汲取相關經驗。（環保局提供）

高雄市政府21日由楊明州秘書長率市府環保局等局處同仁參訪美國加州南岸空氣品質管理局，該局為跨越行政管理區之特定任務空氣汙染管制機構，經驗豐富。

環保局表示，該局從1995年成立起，歷經20年來改善空氣品質，訂有空氣品質管理計畫（AQMP） ，藉由訂定中、長期減量目標（20~50年），針對移動汙染源訂定獎勵措施，固定汙染源則訂定法規加嚴標準等管制來一步步達成目標。

環保局說，該計畫係由該局提出後再召開會議請專家學者、民眾等參與意見修正，達到公眾參與的目的，值得高雄市借鏡。

經由該局的努力，加州南岸空氣品質區在1970年代空氣汙染最嚴重，目前已改善到PM2.5年平均值低於15μg/m3，為全球空汙管制策略先驅及典範，期望借助他山之石經驗改善高雄空氣品質。

高雄市為台灣的工業重鎮及港灣城市，加上地理位置與氣候條件，各項環境及汙染負荷遠較其他縣市沉重，空氣品質亦相對嚴重。

雖然高雄市102~105年在手動測站部分，PM2.5年平均濃度改善率21.8%，減量濃度6.7μg/m3，為全國第1，但仍為我國空氣品質較差區域，為加速改善空氣品質，此次參訪的地區跟高雄市一樣車輛多、有兩個港口以及工業汙染等問題，將針對固定污染源、移動汙染源管制、民眾參與等議題進行交流請益，持續精進管制策略，投注經費來執行改善工作。

秘書長楊明州也期勉參訪局處同仁表示，高市PM2.5雖尚未符合空氣品質標準，但從各項監測數據是呈現明顯改善趨勢，未來將持續投注經費來執行改善工作，一步一腳印，希望早日達成空氣二級防制區的目標。

(中時)