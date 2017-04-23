新北市泰國潑水節 設緬懷場所悼念泰皇

「新北市第7屆泰國籐球友誼賽暨潑水節」23日舉辦，考慮泰皇蒲美蓬去年10月逝世，活動現場設置緬懷場所，讓離鄉的泰國朋友，也能對表達悼念。（池雅蓉攝）

「新北市第7屆泰國籐球友誼賽」冠軍由來自泰國的「濃酸辣」隊拿下，獲得獎金2萬元。（池雅蓉攝）

新北市勞工局與泰國貿易經濟辦事處今日共同舉辦「新北市第7屆泰國籐球友誼賽暨潑水節」，除邀請泰國知名歌手獻唱，一解在台的泰國勞工及新住民鄉愁。另考慮泰皇蒲美蓬去年10月逝世，泰國仍是國喪期間，活動現場也設置緬懷場所，讓離鄉的泰國朋友，也能表達悼念。

勞工局統計，新北市目前外籍勞工數量近9萬人，其中有8217人為泰籍勞工，另也有2236名新住民。新北市長朱立倫致詞時，感謝每個來台工作的泰國朋友，對台灣經濟的幫助與對台灣家庭的協助。他也說，他們也是這塊土地的一份子，泰國文化也讓台灣更精彩、美麗。

今年藤球比賽共有32籐球隊伍參賽，其中包含2支台灣國家代表隊參賽，最後由泰國勞工包辦冠、亞軍及殿軍，台灣代表隊則拿下季軍。

(中時)