培育客語廣播人才 南華大四生獲獎
NCC收回中廣2個頻道，交由客委會、原民會製播客語、原民文化節目。南華大學培育多元化廣播人才，傳播系4年級應屆畢業生林宛樺以《客家新世界》節目，榮獲中正大學主辦的「新傳獎」之「客家廣播新聞」獎。
南華大學傳播系廣播節目製作指導老師李佩昕指出，中正大學傳播系主辦「新傳獎」，由全國大專院校傳播科系學生製作作品參賽，設有「客家廣播新聞」及「原住民廣播新聞」2個競賽項目，過去經常從缺。
李佩昕表示，此次廣播節目南華大學傳播系有林宛樺的《客家新世界》、葉育玲的《客家妹子來談天》入圍客家廣播新聞節目類，李政達《台灣的聲音─日月潭湖上杵音》入圍原住民廣播新聞，最後林宛樺榮獲客家廣播新聞獎，十分難得。
李佩昕表示，NCC收回中廣音樂網及寶島網，並指定給客委會及原民會，「講客台」及「原民台」於今年會陸續開台，急需人才，南華大學未雨綢繆，培育人才，剛好搭上講客台、原民台開播的新列車。
(中時)
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