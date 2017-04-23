移民署移民特考班實習生 小彭于晏大受歡迎
移民署移民行政特考班第5屆受訓學員中，出現一位會講泰國話的新血巫家豪，朋友都說他長得像明星彭于晏，身材修長又斯文的他，被分發到到移民署台北市服務站實習，受到辦證民眾及通譯志工的歡迎，紛紛拿起手機要求合照留影，中興大學法律系畢業，回答民眾問題有條有理，帶訓實習的教官也覺得新一代移民官很讚！
巫家豪原本是特考班警察，因有心從事移民事務，改投考移民官，因為以前在大學時，曾協助泰國僑生到服務站辦入出境證件，萌發服務志向，卻因為所服務單位沒有外語組別，一心想使用泰語專長服務人群的他，正好移民署移民行政特考班有泰文組，下班時間苦讀補習班教材，加上本身的法律素養，在105年度如願上榜。
巫家豪說，小時候他與弟弟及母親，跟著父親在泰國做旅行箱的生意，產品主要外銷美國，無奈美國911恐攻之後，生意直直落，因此才舉家遷回台灣，銜接國民中學教育的他，因為曾經適應不良，格外能了解外國人移居的苦。而他就讀華僑高中期間，結識了許多世界各國的僑生，拓展了他的國際觀，這些朋友至今都還有連絡。
「能幫助外國人真得很快樂」！巫家豪記得在今年泰國潑水節(又名宋干節，是泰國傳統新年)，有3個泰國女生因涉刑案被移民署收容，她們想打電話跟家裡報平安，於是透過他向家鄉的母親傳達訊息，兩方焦急的情緒似乎因為他的幫助而稍稍平復了，收到滿滿的謝意也成為人生中難忘的經歷。
(中時)
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