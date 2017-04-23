奧運金牌陳詩欣領軍 全中運花蓮代表隊跆拳橫掃2金4銀
2017年全國中等學校運動會19日在彰化登場，跆拳道率先引燃戰火，在奧運金牌國手陳詩欣帶領下，就讀花崗國中的何中堯一路過關斬將，連續5場賽事均以10分以上的懸殊比數輕取對手，摘下今年全中運首面金牌，花蓮代表隊已一舉踢回2金4銀2銅佳績。
台灣奧運首金國手陳詩欣，引退後耕耘後山跆拳道近十年，成績開花結果，今年帶領花蓮跆拳小將勇闖全中運，曾入選青少年國手的花岡國中何中堯、黃偉婷分別在國男組跆拳道45公斤級、國女組44公斤級對打項目傳捷報，「跆」回花蓮本屆全中運第2金。
陳詩欣透露，去年國際少年跆拳道錦標賽奪金的何中堯，個性沉穩內斂，賽前他習慣閉目養神，讓自己冷靜專注在比賽中，面對來自南北各地好手，何中堯一路「大展拳腳」，連續踢下5名高手，均以超過10分以上的懸殊比數大勝對手，技驚四座。
同樣也來自花崗國中的黃偉婷，去年全中運「飲恨」僅拿下第4名，不服輸的她經一年來每日的苦練，開賽後憑藉驚人的爆發力與拚搏精神一路闖進冠軍戰，黃偉婷展現剽悍氣勢給予對手很大的壓力，決賽時以28比6，壓倒性比數，提前結束比賽。
截自今日花蓮跆拳道已囊括2金4銀2銅佳績，其中，花崗國中就包辦2金1銀1銅，成果豐碩，除了何中堯、黃偉婷的2面金牌外，還有選手林尹晨銀牌及陳忻緹銅牌，至於國風國中共囊括3面銀牌，自強國中范家儀則獲國女組52公斤級跆拳對打銅牌。
(中時)
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